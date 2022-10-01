الإمارات تتصدر «آسيوية محترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسفرت منافسات اليوم الأول من بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية عن فوز أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول، فيما حلت بالمز الرياضية تيم 777 وصيفاً، ونادي العين ثالثاً، وعلى صعيد الدول احتلت الإمارات المركز الأول متفوقة على كولومبيا والبرازيل.

ينظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين، حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو،

وتعتبر البطولة خامس جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تقام في مناطق مختلفة من الدولة.

نزالات قوية

وتميزت منافسات اليوم الأول بنزالات قوية لاعتلاء منصة التتويج كون البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وشهدت البطولة حضوراً مميزاً لابنة الإمارات بين نخبة من لاعبات المنطقة والعالم.

ريادة

وأشاد يوسف البطران بمستوى البطولة وحجم المشاركة والإقبال اللافت لعدد كبير من المحترفين وحملة الحزام الأسود الذين قدموا مستويات عالية وحازوا إعجاب الجماهير التي احتشدت في المدرجات. كما أثنى على دقة التنظيم والاحترافية العالية، وجهود الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في المساهمة بترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو.

وقال البطران: يعكس النجاح الكبير للبطولة الجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في إيجاد بيئة تنافسية نموذجية تجمع مئات المحترفين المتوافدين من أكثر من 50 دولة، كما هو معهود في البطولات التي تنظم في العاصمة أبوظبي الرائدة في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، من خلال تنظيم واستضافة البطولات عالمية المواصفات وبمعايير احترافية على الأصعدة كافة.

وأوضح البطران أن التطور المستمر لأداء لاعبي الأندية المحلية والأكاديميات المشاركة في البطولة، هو نتيجة المواظبة على الحضور القوي في مثل هذه البطولات والاحتكاك مع لاعبين دوليين وتأثيره على جودة الأداء، لافتاً إلى أهمية البطولة في صقل المواهب وتسليط الضوء على الجيل الجديد من الأبطال.

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