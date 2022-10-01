برج خليفة يحتفي بدوري «NBA»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية عرضاً بصرياً على برج خليفة احتفالاً بإطلاق العد التنازلي لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي لمحترفين «NBA» وتصاعد حماس الجمهور مع ظهور شعار المباريات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، على برج خليفة، مصحوباً بعرض ضوئي مذهل. وتألقت أيضاً ساعة العد التنازلي تحت أضواء الليزر الملونة على جدران أطول مبنى بالعالم، في حدث استثنائي سيشكل علامة فارقة في تاريخ أحد أكثر الدوريات الرياضية متابعة على الساحة الدولية.

وتجمع المباراتان التمهيديتان أتلانتا هوكس مع ميلووكي باكس، حامل لقب الدوري لعام 2021، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يومي 6 و8 أكتوبر. وتندرج هذه الفعالية ضمن شراكة استراتيجية متعددة المحاور وتمتد لسنوات عدة مقبلة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

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