التزلج على الماء في «كاسر الأمواج» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتجدد الموعد غدا مع الرياضات البحرية الحديثة في أبوظبي مع انطلاق بطولة الإمارات للتزلج على الماء على شاطئ «كاسر الأمواج»، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وشهدت مرحلة التسجيل تأكيد 30 متسابقاً مشاركتهم بمختلف فئات التزلج الـ4، ومن المتوقع أن يصل العدد لأكثر من 40 متسابقاً، ويحصل كل متسابق على 5 دقائق كي يقدم أفضل ما لديه من استعراضات، وتتركز مهارات المتسابق في التحكم في قيادته والتزلج على الماء، وسط سرعات متراوحة وحسب نوع القارب الذي يستخدمه، وتدخل المنافسات الموسم الخامس، وتعد من التجارب الحديثة للرياضة البحرية، التي تطور مهارات وقدرات المتسابقين الإماراتيين.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن منطقة كورنيش أبوظبي ستكون مكاناً مميزاً للمنافسة والتحدي بين المشاركين للفوز بألقاب البطولة، وقال: ننتظر مشاهدة تجربة فريدة من نوعها وحماساً قوياً في السباق وإقبالاً وتفاعلاً من الجماهير.

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