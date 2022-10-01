«دبي لقوارب التجديف» لوحة خليجية تراثية في القناة المائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف، غداً، انطلاقة الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتجمع التظاهرة الرياضية البحرية التراثية ما يزيد على 400 بحار على متن 47 قارباً يتنافسون على (ناموس) الشوطين الأول والمخصص لفئة القوارب المحلية بمشاركة 33 قارياً، بينما يجمع شوط الفئة المفتوحة 14 قارباً من دول مجلس التعاون والمؤسسات والشركات، وتشارك البحرين وسلطنة عمان بأربعة قوارب.

ويجسد الحدث إحدى ملاحم ماضي الآباء والأجداد في تجمع رياضي فريد يزدان بمشاركة نخبة أهل البحر من دول مجلس التعاون ويرسم أجمل صور التأخي والوئام على أرض المحبة والسلام، تسعى القوارب المشاركة لتحقيق نتائج طيبة ضمن الكبار حتى تضمن الحصول على النقاط التي تؤهلها إلى المشاركة في شوط كأس آل مكتوم أغلى بطولات التجديف، والذي سيقام في نسخته رقم 26 يوم 24 ديسمبر المقبل.

60

تألق في منافسات الفئة المحلية في الموسم الماضي القارب الذهب 60 الذي تصدر المشهد برصيد 3 نقاط، فيما شهدت الفئة المفتوحة تألقاً لقارب البحرين كي اتش كي 54 الذي تصدر بنقطتين.

منافسة

يتنافس، على المراكز الأولى في الشوط الأول، قاربا الذهب 65 و66، وقاربا دبي 5 و51، وجلفار 55، وقوارب رأس الخيمة 27 و28 و45، والبرق 15، والوصل 61، والسميح 29، والظافر 49، ووادي السيجي 11، ومناور 12، وأبوظبي 13، والطرف 80، ومزاحم 70، والجير 69، وقاربا وادي حام 88 و99، ووادي سهم 2، وقاربا عناد 6 و14، والصاروخ 17، والزعابي 31، والفهيدي وهينام 9 وثوبان 10، والشارقة 32، وفلاح 34، والعاصفة 36، والمطاف 38، وأطلس 39، والباز 43.

وتنافس قوارب المؤسسات والشركات على اللقب بالشوط الثاني وفي مقدمتها القارب رقم 89 (أف 3)، وقاربا شرطة دبي 3 و33، وقاربا دلما مارين 7 و60، وقاربا جمعية المطاف للفنون البحرية 46 و62، والصخرة الفضية للسيراميك 19، وجميرا 4، وكلاسيك للعقارات 8، فيما يمثل البحرين القاربين كي أتش كي 54، وفيكتوريوس 53، وسلطنة عمان القاربين 44 و96.

نقل مباشر

أكمل فريق مؤسسة دبي للإعلام بإشراف عبدالرحمن أمين مدير القنوات الرياضية ومتابعة عبدالخالق الخميس مدير التشغيل، ترتيب نقل السباق بقناة دبي الرياضية عبر الفريق الذي يقوده المخرج محمد سعيد الكتبي ويدير الاستديو الزميل محمد مبارك ويتولى راشد النجار اللقاءات الميدانية ويعلق على السباق عبدالله سويدان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز