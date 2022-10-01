«آسيا لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والمحترفين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) منافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني غداً منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وقال فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تقام بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو قبل شهر من انطلاق بطولة العالم والتي تليها مباشرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبالتالي فإن توقيتها مثالي لتعزيز جاهزية اللاعبين وتكثيف استعداداتهم لخوض منافسات اثنتين من أبرز البطولات على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كل فئة تضاف للرصيد الذي يؤهله لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم.

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