مهرجان دبي للرياضات الرقمية بطولات وأنشطة مميزة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومن تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركة «في إس بي إن» الرائدة عالمياً في مجال حلول الرياضات الإلكترونية الشاملة، يقام «مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022» الأول من نوعه على مستوى المنطقة في الفترة من 9 وحتى 20 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وتم الإعلان عن برنامج فعاليات الدورة الاولى للمهرجان ويتضمن احتفالية «بوبكون الشرق الأوسط» من 10 وحتى 13 نوفمبر، بجميع عناصر ثقافة البوب العالمية، بدءاً من الأبطال الخارقين والقصص المصورة والألعاب والفنون، ووصولاً إلى السينما والتلفزيون وإنمي وغيرها، فيما تقام فعالية «جيم إكسبو» من 10 وحتى 13 نوفمبر المقبل، وتضم 4 مناطق مخصصة لاستضافة العلامات التجارية وشركات رائدة وخبراء الألعاب الرقمية.

وتنطلق بطولة «ببجي العالمية» من 1 وحتى 20 نوفمبر المقبل، وتشهد منافسات بين 32 فريقاً للفوز بإحدى جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني دولار، وتنطلق القمة الافتتاحية للمهرجان في 9 نوفمبر وحتى 11 نوفمبر، وتستهدف المحترفين والمطوّرين والمبدعين في قطاع الألعاب الرقمية لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية في دبي والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتوفر منصةً مهمة للتفاعل بين الشركات، بجانب استضافة جلسات حوارية بحضور أكثر من 40 مسؤولاً وخبيراً من صناع القرار ورواد القطاع، ومن المتحدثين البارزين، مكسيم دوراند، مدير التصميم العالمي لدى «يوبيسوفت مونتريال»، وروكو سكانديزو، رئيس محرك الألعاب «أنريل إنجن» لدى شركة «إيبك جيمز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وماثيو بيكرينج، الرئيس التنفيذي لشركة «باور ليج جيمنج»، ووسام ماثيوز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «فناتيك»، وجون لاسي، رئيس شركة «تينسنت» بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والمدير الإقليمي لشركة ليفل إنفينت.

وتقام مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات العالمية والبطولات الإقليمية والرقمية، كما سيتم تنظيم بطولة خاصة على مستوى المدارس في 10 نوفمبر، بالتعاون مع عدد من مدارس دبي فيما يختتم المهرجان فعالياته 19 نوفمبر مع حفلة موسيقية حية بحضور أفضل النجوم في 19 نوفمبر.

ويستقطب المهرجان أبرز نجوم الألعاب الرقمية والمطورين والمبدعين والفنانين على مستوى العالم، ليمنح عشاق الرياضات الإلكترونية فرصة مقابلة مشاهير هذا القطاع ورواده والتفاعل معهم.ويعد المهرجان أبرز حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وينسجم مع مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار.

منصة

وقالت منى الفلاسي، مديرة إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نسعى لإثراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهر في دبي عبر استقطاب أبرز اللاعبين الموهوبين وعشاق الألعاب الإلكترونية في العالم، ومنحهم فرصة التواصل مع نخبة من المحترفين، ويقدم المهرجان مجموعةً من الفعاليات المتميزة، ويعد منصة عالمية تجمع أبرز رواد القطاع لمشاركة أحدث المستجدات وتحفيزهم على الانضمام إلى قطاع الرياضات والألعاب الرقمية.

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: نفخر باستضافة مهرجان دبي للرياضات الرقمية في مركز دبي للمعارض، تمتلك دبي رؤية طموحاً لبناء مستقبل رقمي متطور، وبدورنا، فنحن ملتزمون تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفعاليات والسياحة والابتكار عبر توفير قاعات متكاملة وبنية تحتية ومرافق وخدمات منقطعة النظير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز