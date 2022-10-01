«فرسان» اليد يختتم معسكر المنامة

المصدر: (المنامة - البيان)

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اختتم فريق رجال كرة اليد بنادي شباب الأهلي، معسكره الإعدادي الخارجي بالعاصمة البحرينية المنامة، بمواجهة فريق الأهلي البحريني، في مباراته الرابعة والأخيرة، والتي انتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة (33 - 31).

وشهد المباراة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، والشيخ عبد الرحمن بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي النجمة البحريني، ورافقهما اللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وعلي عيسى اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وماجد سلطان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لـ«فرسان دبي»، وماجد أهلي عضو مجلس الإدارة. وشكر الفريق محمد أحمد المري، مجلس إدارة نادي النجمة على حُسن الضيافة واستقبال معسكر فريق رجال اليد بمملكة البحرين.

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