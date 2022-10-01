3 انتصارات لأصحاب الأرض في دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حققت فرق شباب الأهلي والوصل والشارقة الفوز على ملاعبها في انطلاقة الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، حيث دشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الظفرة بنتيجة (85 - 50)، وذلك في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي، وحقق الوصل والشارقة فوزهما الثاني على التوالي، على حساب البطائح (94 - 77) والوحدة بنتيجة (92 - 84)، لتستمر شراكة الوصل والشارقة في صدارة الترتيب بـ أربع نقاط، بفارق نقطتين عن كل من شباب الأهلي (مباراة أقل)، الوحدة والظفرة والبطائح، بجانب النصر المرتاح في هذه الجولة.

من ناحية أخرى، أصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة التصنيف العالمي والقاري للمنتخبات الوطنية والذي شمل الإشادة بالمنتخبات التي حققت قفزة نوعية في الترتيب في آسيا، وهي منتخبات البحرين وسوريا وإندونيسيا والإمارات، وحقق منتخب الإمارات قفزة نوعية بـ 9 نقاط نتيجة النتائج الإيجابية التي حققها أخيراً في دورة الألعاب الخليجية وتصفيات كأس آسيا 2025، وتقدم منتخبنا من المركز 123 إلى المركز 114 دولياً ويحتل المركز 24 آسيوياً.

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