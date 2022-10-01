«الدراجات» يشارك في «عربية المضمار» بالقاهرة

المصدر: (دبي - البيان)

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تغادر بعثة منتخب الدراجات اليوم إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للمضمار والتي ستقام خلال الفترة من 5 - 8 أكتوبر الجاري بمشاركة عربية كبيرة، ويترأس البعثة التي تضم 21 شخصاً خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة وتضم البعثة 13 لاعباً ولاعبة، ويسعى البطل الأولمبي يوسف ميرزا، لتكرار إنجازات الموسم الماضي، وتقام البطولة العربية للمضمار فقط في القاهرة، على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات في ديسمبر المقبل.

وكان منتخب الدراجات قد حقق نتائج تاريخية في البطولة العربية المجمعة بالقاهرة العام الماضي ويأمل المنتخب في تكرار إنجازات الموسم الماضي والفوز بعدد من الميداليات العربية الجديدة.

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