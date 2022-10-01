474 سباحاً في كأس الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم اتحاد السباحة اليوم، بطولة السباحة الأساسية بالمجرى القصير في مجمع حمدان الرياضي بدبي، ضمن سلسلة بطولات كأس الإمارات، والتي تنظم خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيها 474 سباحاً وسباحة، من 25 نادياً وأكاديمية في الإمارات، وهي أولى البطولات التي ينظمها الاتحاد في الموسم الجديد بالتعاون مع أكاديمية إيبكس للسباحة، وستشهد مشاركة 47 سباحاً وسباحة من أصحاب الهمم بالتعاون مع الأولمبياد الإماراتي الخاص.

وأكد عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، أن البطولة مصممة للسباحين المبتدئين أو الذين يتمتعون بخبرة سباقات قليلة.وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية والأكاديميات الخاصة في بداية موسم البطولات، والتي يسعى الاتحاد إلى تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

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