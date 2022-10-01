مليحة يستضيف الوصل في ثالث جولات كأس اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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يستقبل الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة في الخامسة مساء اليوم نظيرة فريق الوصل في انطلاق ثالث جولات الدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد لحساب المجموعة الأولى. ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز الأول وتعويض الخسارة الأولى، حيث خسر ملحية أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية 22 - 29، وكان الوصل خسر مباراته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي أيضاً، ولكل فريق مباراة مؤجلة أمام الشارقة تم تأجيلها لمشاركة الأخير في بطولة الأندية العربية بتونس والتي حصل خلالها على المركز الخامس عربياً.

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