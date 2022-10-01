أحمد بالهول: الإمارات وجهة عالمية للرياضات التراثية

المصدر: (دبي - وام)

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ثمن معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، الخطوة الرائدة لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للرياضات التراثية، بعد توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، حفاظاً على الموروث الثقافي وسعياً لتطوير هذه الرياضات لمستويات عالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست مبادئ الحفاظ على التراث، وسعت إلى توفير كل مقومات النجاح لمنظومته، حتى صارت نموذجاً يحتذى به من كل دول العالم في هذا المجال.

وأكد معاليه أن هذا النجاح سيمثل قيمة كبيرة مضافة لمسيرة الرياضات التراثية في الدولة لاسيما وأن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور سيتخذ من الإمارات مقراً دائماً له، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في استضافة وتنظيم كبرى المحافل الرياضية التراثية والمؤتمرات الدولية.

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