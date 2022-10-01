جوناثان سيلفراج بطل الجولة السادسة للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق اللاعب الإنجليزي المصنف عالمياً جوناثان سيلفراج المركز الأول بالجولة السادسة من جولة جيم غولف تور لعام 2022، التي أقيمت على ملعب جبل علي للغولف بدبي، حيث أقيمت البطولة المكونة من 54 حفرة، على ثلاث جولات، ونظمتها شركة تنظيم فعاليات الغولف ضمن أجندتها السنوية. وتعتبر البطولة جزءاً من بطولات الغولف للرجال والسيدات الهواة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليمياً والمعتمدة من الاتحاد الإماراتي للغولف، وتقدم النقاط تحت التصنيف العالمي للهواة للغولف (WAGR) التي تديرها (R&A) الاتحاد الدولي للغولف.

وفي إنجاز كبير، حقق اللاعب الإماراتي عبدالله كلبت ذو الثلاثة عشر ربيعاً المركز الخامس وبنتيجة مريحة، تلاه بالمركز السادس الإماراتي محمد سكيك ذو الأربعة عشر ربيعاً.

وفي نتائج السيدات، حققت اللاعبة الفلبينية جيمي كاميرو المركز الأول بعد منافسه شديدة من لاعبة منتخب الإمارات للسيدات حمدة السويدي والتي احتلت المركز الثاني بفارق مريح عن الهندية سمارا دي سيلفا التي احتلت المركز الثالث.

وقام أكرم سكيك المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف وعلي كلبت المدير العام لشركة تنظيم فعاليات الغولف ومراد أحمد مساعد المدير التنفيذي لمنتجعات جبل علي JA بتتويج اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل فئة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز