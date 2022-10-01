طرح تذاكر «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

المصدر: دبي - البيان

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تعود بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، إلى دولة الإمارات في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل بعد النجاح الذي حققه موسم العام الماضي. ويمكن لعشاق الرياضة والعائلات اختيار ما يناسبهم من باقات التذاكر العديدة التي بدأ طرحها أمس وحجز أماكنهم في المهرجان الذي يمتد طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد نسخة عام 2022 من البطولة الجمهور بتجربة زاخرة بالأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والشباب، والأجنحة بما فيها سوق هوبس آند فود الجديدة، وخيمة الاحتفالات الودية للفرق، والمسرح الجديد «ذا هاوس». وتشكل سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي المحور الرئيسي لبطولة طيران الإمارات دبي للسباعيات، التي بدأت استضافة منافسات السلسلة منذ انطلاقتها الأولى في عام 1999، لا سيما وأنها تشهد مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي سباعيات الرجبي حول العالم. ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي ما يزيد على 100 ألف مشجع في نسخة هذا العام.

كما يشهد المهرجان زيادة في نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية، لا سيما مع إضافة مسابقة «وودون 3» للياقة البدنية، وهي منافسة حصرية تستضيف نخبة خبراء اللياقة البدنية والرياضيين المبتدئين الطامحين لتحسين مستوياتهم، حيث يضاف ذلك إلى مسابقات سباعيات وعشاريات الرجبي، والنت بول، والكريكت التي تقدمها دلسكو بمشاركة رياضيين من الجنسين من أكثر من 32 دولة.

أفضل التجارب

قال سيمون جيلويتز، مدير العمليات الرياضية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: «تسرنا استضافة بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي ضمن أبرز جولات سباعيات الرجبي العالمية، التي تشهد تطوراً في عامها الثاني والخمسين لتكون أضخم مهرجان رياضي وترفيهي في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف جيلويتز: «نعمل كل عام على إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بأفضل تجارب الرياضة والترفيه والموسيقى والمأكولات والمشروبات وغيرها من الذكريات التي لا تنسى، وهو ما نسعى لتأكيده في نسخة المهرجان لعام 2022. وتتمحور بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي حول جمع شمل المجتمع متعدد الجنسية والغني ثقافياً ضمن أجواء عائلية، لتمنح الجميع ذكريات ترافقهم مدى الحياة مع رفقة الأصدقاء القدامى والجدد. وسوف نعلن لاحقاً عن مشاركة مجموعة من أفضل الفنانين في فعاليات نسخة البطولة المرتقبة هذا العام».

وتشمل خيارات التذاكر المتاحة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الرياضية فئة «ذي هانغر هوسبيتاليتي» لتجربة فائقة ووصول كامل لجميع الفعاليات، وفئة «الدخول طوال عطلة نهاية الأسبوع»، وفئة «حجز المقعد طوال عطلة نهاية الأسبوع»، فضلاً عن إمكانية شراء تذاكر المقاعد ليوم واحد وبكميات محدودة. ويسمح بدخول الأطفال تحت سن الـ 12 مجاناً طوال عطلة نهاية الأسبوع.

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