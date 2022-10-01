50 محملاً تتنافس على لقب «أبوظبي الشراعي 22 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم بكورنيش العاصمة أبوظبي، سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يقام لمسافة 10 أميال بحرية.

ويقام السباق بمشاركة 50 محملاً بعدما أغلق النادي باب التسجيل أول من أمس، حيث حرص العديد من البحارة من فئة الشباب على المشاركة في السباق نظراً لأهميته، والجوائز المالية القيمة التي خصصها النادي للفائزين.

وقال ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي، إن السباق سوف يشهد مشاركة فاعلة من الشباب في ظل اهتمام النادي بهذه الفئة، استمراراً للإقبال الكبير في السباقين الأخيرين في فئتي 22 و43 قدماً بعد العودة لاستئناف النشاط عقب فترة التوقف خلال شهور الصيف.

وأضاف إن دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، له أثر كبير على نجاح مختلف السباقات التي ينظمها النادي مما يزيد من حجم الإقبال على التواجد في كل السباقات.

وتوجه المهيري بالشكر إلى شركاء النادي والرعاة من الجهات الحكومية والخاصة على الدعم المتواصل والجهود المبذولة لإنجاح الفعاليات والسباقات التي تقام تحت مظلة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، معرباً عن ثقته في خروج سباق أبوظبي بالصورة اللائقة على الصعيدين الفني والتنظيمي ومنافسة قوية بين جميع البحارة المشاركين، مثمناً التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة للسباقات التي ينظمها النادي.

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