المري: «درع التفوق الرياضي» يضاف إلى إنجازات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود منتخب شرطة دبي الذي حصل على درع التفوق الرياضي العام، وذلك بعد تحقيقه 142 نقطة في البطولات كافة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي لموسم 2021 - 2022.

جاء ذلك أثناء تسلم معاليه درع التفوق الرياضي العام من منتخب شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والمقدم عبد الباسط علي عبدالرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية، والمقدم عبد الله سلطان الجلاف، مدير منتخب شرطة دبي للرماية.

وقال معاليه إن الحصول على درع التفوق الرياضي يضاف إلى الإنجازات الرياضية لشرطة دبي، ويعكس جهود القائمين والمشاركين كافة في البطولة، وحرصهم على وضع الخطط والبرامج التدريبية المناسبة للمنتخب، ما أسهم بشكل كبير في حصول شرطة دبي على الدرع، والمحافظة على المُنجزات الرياضية السابقة من بطولات متنوعة.

ثمرة الدعم

ومن جانبه، قال اللواء أحمد رفيع إن حصول شرطة دبي على درع التفوق الرياضي العام، ثمرة لدعم معالي القائد العام لشرطة دبي، ما أسهم في رفع الروح المعنوية للفرق الرياضية، وتحفيزهم على تحقيق مزيد من النجاحات والأرقام في البطولات المحلية.

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وبدوره، ثمن العميد علي خلفان المنصوري، دعم معالي القائد العام للفرق الرياضية في شرطة دبي ما أسهم ذلك في إحرازها العديد من البطولات، مشيراً إلى أن الفرق الرياضية في شرطة دبي شاركت في 92 بطولة، منها 11 بطولة شرطيَّة، استفاد منها 126 شخصاً، و69 بطولة مجتمعيَّة استفاد منها 503 أشخاص، و12 بطولة دوليَّة استفاد منها 47 شخصاً، كما حققت الفرق الرياضية 172 إنجازاً، نالت فيها 83 ميدالية ذهبيَّة، و68 ميدالية برونزيَّة، و52 ميدالية فضيَّة.

وأضاف «كما شارك فريق شرطة دبي في بطولة الألعاب الأمنيَّة العالميَّة في روتردام في هولندا في هذا العام، وحقق فيها 9 ميداليات ذهبيَّة، وواحدة فضيَّة، و3 ميداليات برونزيَّة».

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