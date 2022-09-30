لاعب تنس يصفع خصمه في بطولة دوري أورليانز بفرنسا (فيديو)

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة غريبة شهدتها مباراة تنس في بطولة دوري أورليانز بفرنسا بين البلغاري أدريان أندرييف المصنف 247 عالميا والفرنسي كورنتين موتيه المصنّف 64.

وتصافح اللاعبان بنهاية المباراة إلا أن اللاعب البلغاري قام بدفع موتيه بكتفه ليرد اللاعب الفرنسي بقوة وتطور الأمر بينهما إلى الشتم وتوجيه صفعات قبل أن يتدخل الحكم للفصل بينهما وسط دهشة الجمهور.

وأعرب موتيه في منشور تناقلته بعض المواقع عن استيائه من سلوك أندرييف خلال المباراة، مؤكدا أنه تعرض للتهديد من جانب اللاعب البلغاري

وأضاف موتيه: "ما جعلني أصفعه هو شتمه لي. هددني بانتظاري خارج الملعب، لكنه اختبأ خلف رجال الأمن".

وكانت المباراة انتهت بفوز أندرييف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-2 و7-6 و7-6.

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