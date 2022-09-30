انطلاق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو السبت

المصدر: وام

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منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والمحترفين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام على مدى يومي 1 و2 أكتوبر وينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو /AJP/ منافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني / الأحد/ منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: " تقام بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو قبل شهر من انطلاق بطولة العالم و التي تليها مباشرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبالتالي فإن توقيتها مثالي لتعزيز جاهزية اللاعبين وتكثيف استعداداتهم لخوض منافسات اثنتين من أبرز البطولات على أجندة الجوجيتسو العالمية".

وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو و تمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كل فئة تضاف للرصيد الذي يؤهله لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم.

وتقام إجراءات الوزن الرسمية لنزالات اليوم الأول بين الساعة 4 و6 من مساء اليوم /الجمعة/، وبين الساعة 8و9 من صباح يوم غد السبت على أن تبدأ المنافسات في تمام الساعة 10 صباحا.

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