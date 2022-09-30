لاعبو الإمارات يحرزون مراكز متقدمة في "جيم جولف تور"

المصدر: وام

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حقق لاعبو ولاعبات الجولف إنجازا جديدا وأحرزوا مراكز متقدمة في الجولة السادسة من "جيم جولف تور" لعام 2022، التي أقيمت على ملعب جبل علي للجولف بدبي.

وفاز عبد الله كلبت /13 عاما/ بالمركز الخامس، وتلاه زميله محمد سكيك /14 عاما/ في المركز السادس.

وعلى مستوى السيدات، أحرزت الفلبينية جيمي كاميرو المركز الأول بعد منافسة قوية مع لاعبة منتخب الإمارات حمدة السويدي، التي احتلت المركز الثاني، فيما حلت الهندية سمارا دي سيلفا في المركز الثالث.

وقام أكرم سكيك المدير العام لاتحاد الإمارات للجولف وعلي كلبت المدير العام لشركه تنظيم فعاليات الجولف ومراد أحمد مساعد المدير التنفيذي لمنتجعات جبل علي بتتويج اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل فئة.

وأحرز الإنجليزي جوناثان سيلفراج المصنف الثاني عالميا المركز الأول بالجولة السادسة ، التي تمثل جزءا من بطولات الجولف للرجال والسيدات الهواة بدولة الإمارات، وتقدم رصيدا من النقاط ضمن التصنيف العالمي للهواة.

وأقيمت فعاليات هذه الجولة، التي تضمنت 54 حفرة، على مدار 3 أيام؛ حيث تصدر سيلفراج الترتيب منذ اليوم الأول.

وفي نهاية اليوم الأول، تصدر سيلفراج برصيد 68 ضربة /ضربتان تحت المعدل/ وتلاه الكندي فيدانت بال والإيطالي إيمانويل جيلبيني برصيد 76 ضربة /6 ضربات فوق المعدل/ ثم الإماراتي عبد الله كلبت برصيد 77 ضربة.

وواصل سيلفراج صدارته في ختام فعاليات اليوم الثاني بتسجيل 71 ضربة /ضربة واحدة فوق المعدل/ وقفز الأردني موسى شناعة للمركز الثاني برصيد 71 ضربة أيضا، وتراجع بال للمركز الثالث في الترتيب العام.

وشهدت الجولة الثالثة الأخيرة منافسات قوية ومثيرة بين أفضل 4 لاعبين، وحافظ سيلفراج على الصدارة ليفوز بالمركز الأول في الجولة وتلاه الكندي بال، ثم الأردني موسى شناعة ثالثا.

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