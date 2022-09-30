الشارقة للتايكواندو يشارك في بطولة ألبانيا المفتوحة أول اكتوبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك فريق التايكواندو بنادي الشارقة في بطولة ألبانيا الدولية المفتوحة المصنفة G2 التي تقام في العاصمة الألبانية تيرانا يومي 1 و2 أكتوبر المقبل وهي إحدى بطولات الاتحاد الدولي للعبة ضمن روزمانة الموسم الرياضي 2022-2023.

وتضم بعثة الفريق 10 أفراد منهم 8 لاعبين يمثلون فئات الرجال والشباب والناشئين بالاضافة للمدير الفني للفريق الكابتن عبدالله حاتم والإداري راشد رمضان.

ويأمل الملك تكرار الإنجاز الذي حققه من مشاركته الأولى في البطولة عام 2019 عندما نال 7 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية كأفضل نتيجة يحققها الفريق في مشاركاته الخارجية.

وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري إن مشاركة فرقنا في البطولات الخارجية أمر مهم للاعبين والفوائد التي سيحصل عليها الفريق في هذه المشاركة عديدة حيث نستهدف في المقام الأول رفع علم الإمارات وتشريف الدولة في هذه البطولة وثقتنا كبيرة في الفريق بتحقيق نتائج جيدة عطفاً على المشاركة الأولى والتي كانت ناجحة بكل المقاييس بعد أن نجح الفريق في الحصول على 7 ميداليات.

وخلال البطولة سيتمكن لاعبونا من تحقيق الاستفادة الفنية المرجوة عندما ينافسون أفضل اللاعبين العالميين والأولمبيين في اللعبة واللعب أمام أصحاب الخبرات والبطولات والتي ستعود عليهم باكتساب مهارات جديدة وتطوير مستوياتهم بشكل جيد ومن ضمن الفوائد التي ستعود على النادي هي تعريف المنافسين بالتطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات واللاعبين الموهوبين الذين يضمهم نادي الشارقة الرياضي.

وأشار إلى أن فريق التايكواندو بالنادي يتميز بعناصره المواطنة في جميع جوانبه الفني والإداري واللاعبين وهذه سمة خاصة بالفريق وأثبتوا قدرتهم في جميع المشاركات الخارجية والتي لم يعد فيها الفريق خالي الوفاض إضافة إلى تسيده الساحة المحلية طوال السنوات الأخيرة باحتكاره لكافة البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز