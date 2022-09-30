اتحاد رياضي دولي يرفع الحظر عن الرياضيين الروس

المصدر: وكالات

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قرر الاتحاد الدولي للجوجيتسو السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم السماح للرياضيين والمدربين من روسيا بالمنافسة في وضع محايد أي من خلال رفع أعلام محايدة، مع استمرار حظر أعلام روسيا والنشيد الوطني والألوان والرموز الروسية.

يذكر أنه في نهاية فبراير الماضي توقفت العديد من المنظمات الرياضية عن السماح للروس بالتنافس في بعض التخصصات مثل كرة القدم والهوكي وألعاب القوى والتزلج على الجليد بناءً على توصية اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويشارك الروس في رياضة السيارات وركوب الدراجات والتنس والشطرنج، في وضع محايد.

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