«أوكلي» ترعى «الشعفار جميرا للدراجات»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عن توقيعه اتفاقية رعاية مع شركة أوكلي المتخصصة في صناعة النظارات والخوذات فائقة الجودة وغيرها من تجهيزات الدراجين.

بموجب هذا الاتفاق تزود أوكلي فريق الشعفار جميرا الدراجات باحتياجاته من خوذات السباق والنظارات وغيرها لمدة عام. وشهد مراسم التوقيع أسامة الشعفار مؤسس الفريق نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة مديرة التسويق للفريق. وعبر أسامة الشعفار عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع شركة اوكلي عملاق صناعة التجهيزات الرياضية.

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