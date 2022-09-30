1000 وشاح من إنتاج أصحاب الهمم للوصل

المصدر: (دبي - البيان)

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تعاقدت إدارة نادي الوصل مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لإنتاج 1000 وشاح بأنامل أصحاب الهمم، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة بما يُمثل تطوراً نوعياً متميزاً في جهود المؤسسّة نحو تمكين ودمج منتسبيها أصحاب الهمم في المجتمع، وتحمل الوشاحات العلامة التجارية «النحلة» الخاصة بهم، وأعربت المؤسسة عن تقديرها لإدارة الوصل لدعمها منتجات أصحاب الهمم.

فيما قام وفد من أساطير الوصل بزيارة تشجيعية لورش الخياطة بمؤسسة زايد العليا، لدعم أصحاب الهمم وتحفيزهم على إثبات قدراتهم. وضم الوفد إسماعيل راشد، وفاروق عبد الرحمن، وفهد عبد الرحمن، وراشد عبد الكريم.

وأكدت المؤسسة أن إنتاج أوشحة الأندية تحت شعار «شجع بروح رياضية.. وادعم أصحاب الهمم» خطوة ضمن برامج تمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص لهم.

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