جوجيتسو الإمارات ينافس على لقب «الجائزة الكبرى» بألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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غادرت، أمس، بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، إلى مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو، التي تقام خلال يومي غدٍ وبعد غدٍ، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 22 دولة.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والذي يرأس البعثة: «تأتي مشاركة المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة الجائزة الكبرى في ألمانيا، بهدف تحقيق إنجاز دولي جديد، استكمالاً لسلسلة الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال العام الجاري، كما أنها تعتبر منصة مهمة لتكثيف استعدادات المنتخب، ورفع جهوزيته للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي الشهر المقبل، وتستضيفها العاصمة أبوظبي».

وأضاف المنهالي: «يولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أهمية خاصة للمشاركات الخارجية، وخصوصاً في مثل هذه البطولات التي تعود على المنتخب بالعديد من المكاسب، وعلى رأسها التحقق من صقل جاهزية اللاعبين لبطولة العالم المقبلة، التي تعتبر أبرز بطولات الاتحاد الدولي. ويسعى المنتخب الوطني بقوة إلى الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، ويحرص اللاعبون على الاستفادة بشكل كبير من الاحتكاك مع مدارس مختلفة، والتعرف إلى عدد من اللاعبين المتوقع مشاركتهم في بطولة العالم بأبوظبي».

ويتابع المنهالي: «تضم بعثة المنتخب الوطني 22 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، معظمهم من المتوجين والفائزين بالألقاب في بطولات كبرى، ما يعزز فرصنا باعتلاء منصة التتويج».

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «التزم اللاعبون واللاعبات في التدريبات والمعسكرات منذ شهر مارس الماضي، وتحديداً بعد المشاركة الناجحة في بطولة آسيا في البحرين، وهم يحتفظون بمعدلات ممتازة من اللياقة المطلوبة للمنافسة في البطولة».

وعن أهمية تلك المشاركة، يقول ليموس: «تضم بطولات الجوجيتسو المفتوحة، وبطولات الجائزة الكبرى مجموعة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، وبذلك، فإن البطولة تشكل اختباراً قوياً للاعبينا».

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