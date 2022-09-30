دبي تستضيف «المهرجان الخيري» لأصحاب الهمم في يناير

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تستضيف دبي المهرجان الرياضي الخيري العالمي يناير المقبل.

ويشتمل المهرجان على فعاليات مختلفة، أبرزها مباراة استعراضية لكرة القدم بين نجوم كأس العالم ونجوم آسيا في 14 يناير 2023، وتنظمه اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي، ويتضمن المهرجان مزاداً خيرياً ينطلق في الأول من أكتوبر وينتهي مع يوم الاختتام.

ويخصص ريعه لصالح «أصحاب الهمم» في بعض الدول الآسيوية في إطار الشراكة المجتمعية وفتح آفاق للتعاون من أجل تعزيز المبادرات المختلفة التي تصب في مسار دعم «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ويحيى كردي رئيس مجلس إدارة وشركة نادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي.

ونجوم منتخب البرازيل السابقين دونغا وألدايير وباولو هنريكي أندريولي، فيما تحدث عبر تقنية الاتصال المرئي روبرتو كارلوس وريفالدو وزيكو ورالف ويلفغون لاعب منتخب ألمانيا السابق، كما شاركت في المؤتمر عائشة المهيري بطلة أصحاب الهمم ولاعبة منتخبنا للرماية.

وقال سعيد حارب: إن الإمارات سبّاقة منذ تأسيسها في إطلاق ودعم المبادرات الخيرية واستقطاب نخبة النجوم للمشاركة في هذه الأحداث التي يتم تخصيص ريعها للأعمال الخيرية، ويتواصل هذا الدور ويتعزز عاماً بعد آخر سيراً على نهج القيادة الرشيدة في رعاية ودعم المحتاجين في كل مكان بالعالم.

وأضاف: يسرنا في مجلس دبي الرياضي أن نتعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي لافال يونايتد في هذه المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وسيتم تخصيص ريعها لفئة أصحاب الهمم، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في خدمة المبادرات والجهود الإنسانية.

تقدير

وتابع: نقدر كثيراً مشاركة كبار نجوم الكرة البرازيلية من أبطال العالم في هذه المبادرة الخيرية وخوض مباراة ستجلب المتعة للجماهير وتدعم مساعدة فئات كثيرة من أصحاب الهمم في عدد من الدول الآسيوية وتزويدهم باحتياجاتهم الضرورية.

وهذه المشاركة تؤكد أن هؤلاء اللاعبين من أبطال العالم ليسوا كباراً بمواهبهم وإنجازاتهم فقط، وإنما كبار بمواقفهم وروحهم المحبة للعطاء ومساعدة المحتاجين ودعم كل الجهود التي تعزز دور الرياضة في خدمة المجتمعات والقضايا الإنسانية.

مبادرات

من جانبه قال ماجد العصيمي: إن الإمارات ودبي أرض المبادرات، وتعدان نموذجاً عالمياً في تطوير أصحاب الهمم، وخاصة أن الرياضة هي أسلوب حياة وبوابة التغيير للأفضل.

وقال محمد عبدالكريم جلفار : تأتي هذه المبادرة المشتركة لتعزيز دور الإمارات الريادي لدعم أصحاب الهمم في كافة المجالات وتفعيل مبدأ مشاركة الجميع والدمج الكامل في المجتمع، ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم على الصعد كافة.

فخر

قال كارلوس دونغا قائد منتخب البرازيل ومدربه السابق إنه فخور بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف للارتقاء ودعم أصحاب الهمم في آسيا، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على دولة الإمارات التي قدمت الكثير للعمل الإنساني في العالم.

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