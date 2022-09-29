دبا الحصن يستضيف النصر بكأس اليد غداً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يلتقي في السابعة مساء غد الجمعة فريقا دبا الحصن والنصر في انطلاق الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد، ويأمل «العميد» العودة من المنطقة الشرقية بفوز مهم وثلاث نقاط تضعه في صدارة المجموعة بعد فوزه الأول، والذي جاء على حساب العين 26 - 23، فيما يتطلع دبا لتحقيق الفوز الأول بالبطولة ليعوض خسارته بالجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن للفريقين مباراتين مؤجلتين مع فريق الجزيرة، لمشاركة بعض لاعبيه مع الشارقة في بطولة الأندية العربية بتونس، والتي اختتمها بالمركز الخامس عربياً.

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