سعيد بن مكتوم رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس بدبي

المصدر: وام

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تم اعتماد تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبلين على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يترأس اللجنة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس وتضم في عضويتها اسماعيل الهاشمي نائبا للرئيس وخليفة خوري، ناصر آل رحمة و أحمد الخاجة، أعضاء، وحسن المزروعي مديرا للبطولة، وعيسى المرزوقي نائبا لمدير البطولة، وعبد الكريم العارف عضوا وعواطف السويدي عضوا.

و رفع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للبطولة ودعمه المستمر للعبة البادل تنس التي حققت انتشارا واسعا في الإمارات بفضل توجيهات ودعم سموه .

و أكد الشيخ سعيد بن مكتوم أن اللجنة المنظمة ستعمل على مدار الساعة لضمان نجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في دبي وحشد كل الطاقات والإمكانات من أجل إخراجه في أفضل وجه ممكن و بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات وسمعة دبي كمركز عالمي لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية و البطولات العالمية الكبرى.

ووجه شكره إلى مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد و السياحة بدبي على تعاونهما في توفير كل مقومات النجاح للبطولة و سوق دبي الحرة على استضافة البطولة وأكد أنه سيتم تجهيز 8 ملاعب لاحتضان المنافسات على مدار 6 أيام منها الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ 5 آلاف مشجع.

و قال: "نحن متحمسون لاستضافة بطولة العالم للبادل تنس، التحضيرات تسير بشكل جيد ووفقا للبرنامج الزمني المحدد وستبذل اللجنة المنظمة كل جهودها لتكون نسخة دبي 2022 إحدى أفضل البطولات في تاريخ بطولة العالم للبادل تنس، وسنحرص على توفير أجواء مميزة للجماهير لمتابعة المنافسات المثيرة والاستمتاع بالأداء القوي لنجوم اللعبة العالميين ".

وتتضمن منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخبا وطنيا ضمن كل فئة، وتضم الدول المشاركة في فئة الرجال والسيدات أبرز المنتخبات العالمية في لعبة البادل تنس.

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