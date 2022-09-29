علي الجهوري بطل ختام «صيفية قفز الحواجز»

المصدر: الشارقة ـ فائز بجبوج - تصوير: غلام كاركر

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تصدر الفارس علي خلفان الجهوري من إسطبلات الوثبة على صهوة جواده «فوريفر» الشوط السادس والختامي ضمن منافسات البطولة الصيفية التدريبية العاشرة لقفز الحواجز، وهو شوط الفئة الكبرى، والمخصص لفرسان الفئة الكبرى ضد الزمن وبارتفاع حواجز بلغ 130 سم وحقق زمناً قدره 51.61 ثانية.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في الشوط 14 فارساً أنهى منهم المسار من دون أخطاء، اثنان من الفرسان وهما علي خلفان الجهوري، وسالم أحمد السويدي من نادي الشارقة على صهوة جواده «بي بي أم تشيباتا» وحقق 54.62 ثانية وعاد الفارس نفسه لينال المركز الثالث على صهوة جواده «ساموري» بزمن 54.83 ثانية، شارك في البطولة العاشرة 470 فارساً وفارسة وتوج الفائزين سلطان محمد اليحيائي نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ثلاثية

وحصد فرسان نادي الشارقة المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الخامس (شوط الفئة الوسطى) وبحواجز ارتفاعها 120 سم وبمشاركة 85 فارساً وفارسة تقدمهم سالم أحمد السويدي الفائز بالمركز الأول على صهوة جواده «إيكاروس» بزمن 52.25 ثانية يليه موفي عويضه الكربي على صهوة «كابيلا 3»، ثم أسيا كلاتس على صهوة جوادها «ميلسا».

شارك في الشوط الأول 20 فارساً وفارسة وهو شوط مع الزمن ومخصص لخيول البوني والفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب بالنادي بحواجز 40 سم ونجح منهم 16 فارساً بدون أخطاء.

ونجح 32 فارساً وفارسة من اجتياز الحواجز في الشوط الثاني المخصص للفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب من دون أخطاء من أصل 68 فارساً وفارسة مشاركاً بالشوط.

واجتاز 52 فارساً الحواجز العشرة بالشوط الثالث المخصص للفرسان المبتدئين بارتفاع 80 سم بدون أخطاء من أصل 129 مشاركاً، واستطاع 43 فارساً في الشوط الرابع «الفئة الصغرى» من تجاوز الحواجز بارتفاع 110 سم بدون أخطاء.

من ناحية أخرى استقبلت مدرسة نادي الشارقة أكثر من 10 آلاف طالب للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في مدرسة التدريب حالياً ما يقارب من 500 فارساً وفارسة.

نتائج باهرة

أعرب سلطان محمد اليحيائي عن سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بالنجاحات التي شهدتها البطولات الصيفية، وثمن المشاركة الكبيرة من الفرسان والتي أفرزت نتائج باهرة عكست اهتمام القائمين على الأندية وإسطبلات الخيل، ورغبة الفرسان والفارسات على الارتقاء بمستواهم وأدائهم بساحات هذه الرياضة واستغلال وقت الصيف بالمشاركة بهذه البطولات والتي تعد محطات مهمة استعداداً للموسم الجديد.

وأكد حرص إدارة النادي بقيادة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي على توفير كافة التسهيلات لإعداد الفرسان والخيول للمشاركة في الموسم المحلي والذي سينطلق السبت المقبل بالنادي.

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