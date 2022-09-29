للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى..منتخب الإمارات للجوجيتسو يغادر إلى ألمانيا

المصدر: وام

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غادرت بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو اليوم إلى مدينة غيلسنكيرشن الألمانية للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 22 دولة وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة، وتعزيز رصيد إنجازات جوجيتسو الإمارات على الساحة الدولية.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة " إن مشاركة المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة الجائزة الكبرى في ألمانيا تأتي بهدف تحقيق إنجاز دولي جديد استكمالا لسلسلة الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال العام الجاري، كما أنها تعتبر منصة مهمة لتكثيف استعدادات المنتخب ورفع جهوزيته للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي الشهر المقبل وتستضيفها العاصمة أبوظبي " .

وأضاف المنهالي : " يولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو أهمية خاصة للمشاركات الخارجية وخصوصا في مثل هذه البطولات التي تعود على المنتخب بالعديد من المكاسب، وعلى رأسها التحقق من جاهزية اللاعبين لبطولة العالم المقبلة التي تعتبر أبرز بطولات الاتحاد الدولي. ويسعى المنتخب الوطني بقوة إلى الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، ويحرص اللاعبون على الاستفادة بشكل كبير من الاحتكاك مع مدارس مختلفة، والتعرف على عدد من اللاعبين المتوقع مشاركتهم في بطولة العالم بأبوظبي".

ولفت إلى أن بعثة المنتخب الوطني تضم 22 لاعبا ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، معظمهم من المتوجين والفائزين بالألقاب في بطولات كبرى ما يعزز فرصنا باعتلاء منصة التتويج".

من جهته قال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني " التزم اللاعبون واللاعبات في التدريبات والمعسكرات منذ شهر مارس الماضي، وتحديدا بعد المشاركة الناجحة في بطولة آسيا في البحرين، بمعدلات ممتازة من اللياقة المطلوبة للمنافسة في البطولة".

وعن أهمية تلك المشاركة، أوضح ليموس أن بطولات الجوجيتسو المفتوحة وبطولات الجائزة الكبرى تضم مجموعة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، وبذلك فإن البطولة تشكل اختبارا قويا للاعبينا الذين يتمتعون بقدر جيد من الخبرة والكفاءة، وأنا على ثقة من قدرتهم على المنافسة بقوة. ويعتبر التتويج بهذه البطولة خطوة مهمة تساهم في رفع تصنيف دولة الإمارات المعتمد من الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب أفضلية نسبية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم".

وأكّد ليموس أن أحد أهم مكتسبات المرحلة الماضية والإستراتيجية الناجحة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو هو توفر 3 لاعبين متقاربي المستوى في كل فئة وزنية ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، وكلهم بوسعهم المنافسة على أعلى المستويات بما يعزز فرص المنتخب في اعتلاء منصات التتويج." ويضم المنتخب الوطني في صفوفه اللاعبين مايد الشحي، وعمر السويدي، وذياب النعيمي في وزن /56 كجم/، وعمر الفضلي وسعود الحوسني وخالد الشحي في وزن /62 كجم/ ومحمد علي السويدي وسلطان كاظم في وزن /69 كجم/، ومهدي العولقي في وزن /77 كجم/، وسعيد الكبيسي وزن /85 كجم/، وعبد الله الكبيسي وفيصل الكتبي وزن /94 كجم/.

وعلى صعيد اللاعبات يضم المنتخب في صفوفه حمدة الشكيلي، وشمسة العامري وبلقيس عبدالله في وزن /48 كجم/ وأسماء الحوسني، وميثاء شريم في وزن /52 كجم/ وبشاير المطروشي في /57 كجم/ وشما الكلباني وهيا الجهوري في /63 كجم/ ومروة الحوسني ومهرة محفوظ في وزن /70 كجم/.

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