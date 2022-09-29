«دبي البحري» يكرم شرطة الموانئ لدورها الإيجابي في إنجاح الموسم الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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تسلم العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، درعاً تذكارية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تقديراً للدور الكبير والمساهمة الفاعلة للقيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها، خاصة مركز شرطة الموانئ، في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية، خلال حفل توزيع شهادات المشاركة في الدورة التدريبية المتخصصة في الإنقاذ (الإسعافات الأولية المتقدمة)، بتقديم الدرع التكريمية لمدير مركز شرطة الموانئ بحضور المقدم علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، والرائد خليفة الهاجري، والنقيب سيف بن صبيح الفلاسي، ووفيق عبدالله مسؤول الصحة والسلامة في النادي، والمشاركين في الدورة التدريبية من مركز شرطة الموانئ.

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي على توجيه الشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي لتعاونها المستمر مع النادي كشريك استراتيجي يلعب دوراً مهماً ويسهم في إنجاح فعاليات النادي المختلفة في كل السباقات، مثمناً الدور الكبير لمركز شرطة الموانئ بمختلف أقسامه على الدعم والاهتمام والمتابعة، ما كان له عظيم الأثر في إظهار كافة الفعاليات بصورة احترافية في بيئة آمنة وأجواء مثالية للتنافس، والمساهمة في هذا النجاح والدفع بالعديد من أفراد المجتمع للإقبال على المشاركة وممارسة هواياتهم بأمان.

دورات

وكان مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي قد شهد منتصف الشهر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، انعقاد الدورة التدريبية في الإنقاذ «الإسعافات الأولية المتقدمة»، التي تأتي في إطار التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الموانئ.

وفي إطار الجهود المتواصلة لإنجاح الموسم الرياضي البحري الجديد، الذي انطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري ويستمر حتى شهر مايو المقبل متضمناً أكثر من 30 فعالية رياضية بحرية متنوعة. وقد تناولت الدورة الجانبين النظري والتطبيقي للإنقاذ في الإسعافات الأولية، بإشراف المدرب المعتمد وفيق عبدالله اختصاصي الصحة والسلامة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبمشاركة 20 فرداً، تعرفوا على العديد من الموضوعات المتعلقة بالإنقاذ البحري، والتعامل مع الحوادث بشكل عام، والبحرية بصفة خاصة، وإنعاش المصاب والإجراءات المتبعة.

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