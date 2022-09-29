أسطورة السلة الأمريكي أونيل: استضافة مباريات NBA بأبوظبي مصدر إلهام للجماهير

المصدر: وام

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أعرب أسطورة كرة السلة الأمريكي شاكيل أونيل عن سعادته بالمشاركة في فعالية تنظيم مباراتين تمهيديتين لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين /NBA/ بالعاصمة أبوظبي.

ويلتقي فريقا أتلانتا هوكس وميلووكي باكس الفائز بلقب البطولة في 2021 يومي 6 و8 أكتوبر المقبل على صالة "الاتحاد آرينا" بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.

وتقام المباراتان قبل أقل من شهر على انطلاق الموسم الجديد لدوري السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة مقبلة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

وقال أونيل، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين 4 مرات والسفير الرسمي للحدث: "يشكل لقاء نجوم الفريقين ومتابعتهم مباشرة مصدر إلهام وحماس لجمهور أبوظبي والمنطقة، ومما لا شك فيه أن هذه المباريات ستدعم تطور رياضة كرة السلة في دولة الإمارات".

وأوضح: "يضم الفريقان نخبةً من النجوم، من الولايات المتحدة وخارجها، وتساهم استضافة أفضل اللاعبين، مثل يانيس أنتيتوكونمبو وتراي يونج، في استقطاب اهتمام المزيد من الجماهير، مع توفير منصة لإعداد جيل جديد من المواهب وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة".

وأضاف: "تمثل المباريات التمهيدية محطةً مهمة قبل بداية الموسم، وخاصة للاعبين الشباب والجدد؛ حيث تُعدّ فرصةً لاختبار خطط ومواقف تنافسية في أجواء تشبه إلى حد كبير المباريات الرسمية، بعيداً عن التدريبات اليومية. ويطمح هؤلاء النجوم لتقديم عروضٍ تُرضي عشّاق الرياضة في أبوظبي".

وأكد أونيل، عضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، حضوره المباراتين في أبو ظبي، وكذلك المشاركة في برامج وجلسات تطوير الناشئين والشباب وفعاليات التواصل مع الجمهور خلال أسبوع المباريات.

ويُشارك أونيل، الذي تم اختياره ضمن قاعة "نايسميث" التذكارية لمشاهير كرة السلة، أيضاً في فعاليات منطقة جمهور دوري السلة الأمريكي للمحترفين، والتي تقام من 5 إلى 9 أكتوبر بمنارة السعديات، وتحتضن جدولاً حافلاً بالتحديات الرياضية والألعاب الإلكترونية والتجارب الترفيهية والحفلات والعروض الفنية الرسمية لفرق الرابطة، بحضور كوكبة من الأساطير.

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