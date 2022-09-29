تنفيذي الأولمبية الإماراتية يعتمد موعد النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني

المصدر: وام

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اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية إقامة فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني في الثاني من مارس من العام المقبل 2023، استمراراً لتنظيم الحدث الذي يقام استجابة للمبادرة الكريمة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للمرة الأولى عام 2015 بمشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع.

ويعد اليوم الرياضي الوطني حدثا ذا صبغة وطنية، تستثمر فيه النشاطات الحركية والرياضية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية لتجسيد وحدة التلاحم بين كافة شرائح وأطياف وفئات المجتمع لتعكس الألفة والانسجام والتمازج للنسيج المتلاحم بين الثقافات المتعددة على أرض الإمارات.

ويأتي الإعلان المبكر عن موعد الحدث بهدف الانتهاء من الاستعدادات والتحضيرات المختلفة تأكيداً على رسالة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع وممارسة الأنشطة الرياضية بهدف تعزيز انتهاج نمط الحياة الصحي وتبني الرياضة كأسلوب حياة.

وشهدت النسخ السبع الماضية تفاعلا كبيراً من جميع المراحل العمرية إضافة إلى مشاركة جميع هيئات ومؤسسات الدولة، حيث شارك في النسخة الأخيرة التي استضافها اكسبو 2020 دبي 2204 مشاركاً، وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الرياضية والبدنية والتي بلغ عددها 33 فعالية متنوعة، إضافة إلى مسيرة المشي لمسافة 3 كم التي كانت الفعالية الرئيسة، إذ شارك فيها عدد من الشخصيات العامة والرياضية.

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