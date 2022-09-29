اللجنة الأولمبية الدولية تطرح بيع الحقوق الإعلامية الأوروبية لدورتي 2026 و2028

المصدر: وكالات

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طرحت اللجنة الأولمبية الدولية بيع الحقوق الإعلامية لدورتي 2026 و2028، مع استبعاد روسيا وبيلاروس.

وقال رئيس اللجنة، توماس باخ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس: "نجري محادثات بشأن الحقوق في السوق الأوروبية"، مؤكدا استبعاد روسيا وبيلاروس من المفاوضات بسبب حرب أوكرانيا.

وتم طرح الحقوق الأوروبية لدورة الألعاب الشتوية التي ستقام في ميلان/كورتينا دامبيزو، بعد أربع سنوات، ودورة الألعاب الصيفية، المقرر أن تقام في لوس أنجليس بعد ست سنوات، للبيع، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت أنه يمكن للشركات أن تشتري أيضاً دورات الألعاب المستقبلية إذا أرادت ذلك.

وكانت شركة "ديسكفري" الأمريكية، التي تدير شبكة "يوروسبورت"، حصلت على حقوق البث التليفزيوني الأوروبية لأربع دورات حتى 2024، وبعد ذلك قامت ببيع حقوق كل دولة على حدة.

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