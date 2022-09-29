نادي الشارقة يشارك في البطولة العربية للقوس والسهم

المصدر: البيان

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يواصل فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي استعداداته بتدريبات يومية، تأهباً للمشاركة في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم، والتي تستضيفها الجمهورية التونسية بمدينة المنستير.

ويترأس عبدالرحمن المليحي، عضو الإدارة مشرف اللعبة بعثة الفريق المشاركة في البطولة المكونة من 12 فرداً، بالإضافة لإداري الفريق والمدرب و9 لاعبين، بواقع 3 لاعبين من فئة العمومي، و3 لاعبين تحت 18 سنة، و3 لاعبين للقوس المركب.

وتنطلق البطولة التي تقام تحت رعاية الجامعة التونسية للرماية والإتحاد العربي للرماية بالقوس والسهم، في الثاني من أكتوبر المقبل وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه.

وبهذه المناسبة قدم المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الفردية شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي على الدور الكبير الذي يلعبه في تسهيل مشاركة فرق النادي خارجياً، مشيداً بالجهود التي يبذلها المجلس من أجل الارتقاء بالألعاب الفردية والتي ظهرت نتائجها على أرض الواقع بتحقيق إنجازات عديدة خلال السنوات الأخيرة لفرق الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة على وجه الخصوص.

ولفت رئيس الألعاب الفردية إلى أن فرق النادي للألعاب الفردية تجد دعماً معتبراً من مجلس الإدارة الذي يوليها الاهتمام ويتابعها عن كثب، مشيراً إلى أن الإدارة لديها الخطط الطموحة والمستقبلية لوضع اللاعبين في المقدمة وذلك بالتدرج من خلال المنافسات المحلية وابتعاثهم للمشاركة الخارجية، بالإضافة للمحور الأهم برفد منتخبات الدولة باللاعبين الموهوبين، وهو أحد أهداف النادي والسياسة التي يسير عليها.

وأوضح الهاجري، أن مشاركة اللاعبين في البطولات الخارجية يعتبر فرصة جيدة لاكتساب خبرات جديدة لهم في الجوانب الفنية والإدارية وذلك من خلال الاحتكاك الذي سيتوفر والتعلم والاستفادة من المدارس المختلفة والمتمرسين في البطولات، إلى جانب وضعهم في التجربة.

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