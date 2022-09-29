شمس «الجائزة الكبرى» للإبحار تشرق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن غروب الشمس في قادش الإسبانية عن نهاية جولة بطولة الجائزة الكبرى للإبحار المقامة في هذه المدينة الأندلسية الساحلية الشهيرة، معلناً شروق شمس السباق من جديد من الشرق الأوسط للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك في درة مدن الشرق الأوسط دبي، ومن تنظيم «بي أند أو ماريناز»، تنطلق الجولة في «ميناء راشد» يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.

وسيستمتع عشّاق هذا النوع من الرياضات المائية برؤية قوارب القطمران الثورية من نوع F50 ضمن منافسات البطولة وهي تبحر بسرعات عالية على بعد دقائق قليلة فقط من بعض أكثر المعالم والوجهات المعروفة عالمياً في دبي.

ومن بعدها، ستشهد سنة 2023 انتقال مجموعة المتنافسين إلى سنغافورة وسيدني وكرايستشيرش، قبل إقامة النهائي الكبير في سان فرانسيسكو الأمريكية خلال شهر مايو من العام المقبل.

وتميّز السباق الأخير من «الجائزة الكبرى» للإبحار، والذي أقيم مؤخراً في قادش بالأندلس بتنظيم من NEAR، بمنافسات حامية جداً، حيث قاد كونتان دولابيير الفريق الفرنسي لتحقيق فوز مبهر، حيث تقدّم ثلاث ثوان فقط على فريق جيمي سبيتهيل الأمريكي ليحقّق بذلك النصر الأول لفريقه في البطولة.

وقال جيمي سبيتهيل، قائد وملّاح الفريق الأمريكي للإبحار: «نريد أن نخطو خطوة إضافية للأمام قبل بطولة دبي التي ستكون أول سباق للإبحار في الشرق الأوسط، وهو أمر مشوّق جداً بالنسبة لنا جميعاً».

بينما علّق السير بن آينسلاي، ملّاح الفريق البريطاني: «سنحاول أن نضمن تحقيق نتيجة أفضل مع عودتنا لخوض غمار البطولة في دبي».

وقال توم سلينغزباي، قائد وملّاح الفريق الأسترالي: «نحن نتطلّع بحماس للسباق الشيّق الذي سيقام في مدينة دبي الأيقونية. فأنا شخصياً لم أبحر هناك سابقاً، لكني أعتقد أن البطولة ستكون رائعة، وسننتظر ما ستحمله الظروف المختلفة لنا».

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