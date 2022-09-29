تحدي المرموم لـ «دراجات السيدات» 8 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» الذي تنظمه شركة «فت جروب مي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية «دي بي ورلد الإمارات»، وتقام منافساتها يوم السبت 8 أكتوبر 2022 في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم الطبيعية.

ويقام التحدي ضمن فئتين هما الفئة المفتوحة وفئة المواطنات، وتتاح المشاركة في السباق للنساء من عمر 18 فما فوق بشكل فردي أو ضمن فريق في كلا الفئتين ويمكن الاختيار بين مسافتين للسباق، الأولى لمسافة 40 كيلومتراً والثانية لمسافة 70 كيلومتراً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسباق http:/‏/‏womenscycling.ae، وستمنح جوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما ستحصل جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق على ميدالية المشاركة.

تنوع

ويسهم «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» في تحقيق تنوع على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية لمجلس دبي الرياضي، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، حيث تحتل الرياضة النسائية مكانة مميزة من رعاية مجلس دبي الرياضي وحرصه على تنظيم الفعاليات الجديدة والمتنوعة على مدار العام، ويشكل هذا الحدث.

إضافة مهمة على مستوى تخصيص فعاليات للمرأة، وإضافة مميزة للفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها في منطقة محمية المرموم الطبيعية الرائعة التي شهدت تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الرائعة والمناسبة لجميع الرياضات وخصوصاً الدراجات الهوائية، حيث تضم مضماراً متكاملاً مخصصاً لممارسة هذه الرياضة بأمان.

كما يسهم السباق في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وضمن خطة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس لتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني والمنافسة في فعاليات رياضية جديدة في جو يتناسب مع العادات والتقاليد بالدولة.

فخر

وتعليقاً على الرعاية، قال نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية – إدارة الموظفين في «دي بي ورلد الإمارات»: «نهدف في «دي بي ورلد» إلى بناء مستقبل أفضل للجميع من خلال تمكين التدفق التجاري حول العالم، ويرتكز جوهر استراتيجيتنا للاستدامة في جميع أعمالنا على الأشخاص والمجتمعات والبيئة، لذا نحن فخورون بأن نكون الراعي الرسمي لسباق تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات الذي يعزز صحة ورفاه المرأة في إمارة دبي، من خلال مشاركتها في جميع الأنشطة الرياضية على المستويات كافة».

شعبية كبيرة

قالت روث ديكنسون مديرة الحدث: «تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تنامياً سريعاً وتحظى بشعبية كبيرة بين السيدات، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي، وهو الأمر الذي يشجع النساء والفتيات على ممارسة هذه الرياضة المشوقة من خلال المشاركة في البطولات التنافسية والفعاليات المجتمعية في بيئة آمنة».

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