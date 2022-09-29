عبد العزيز أهلي.. حلم إماراتي جديد في رالي داكار

المصدر: دبي - علي الظاهري

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في أقل من 3 سنوات، تمكن الدراج عبد العزيز أهلي من تحويل الهواية إلى الاحتراف في رياضة دراجات «الكوادس» بعد تتويجه في العديد من الراليات والبطولات المحلية، ليقوده الطموح إلى خطوة عالمية جديد نحو المشاركة في رالي داكار 2023 الرالي الأكبر في العالم بعد قبوله في النسخة الـ 45 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتنطلق في 31 ديسمبر المقبل، ليكون أول دراج إماراتي يشارك في فئة دراجات «الكوادس» ذات الأربع عجلات.

وقال عبد العزيز أهلي إنه يعشق رياضة الدراجات بسبب تميزها بالإثارة والتحدي عبر المغامرة في الصحاري رغم أنها رياضة محفوفة بالمخاطر، لكنه يحرص على اتباع إجراءات الأمن والسلامة عبر ارتداء القفازات والخوذة والملابس الخاصة التي تحتوي على وسادة هوائية من الداخل في حالات التدهور، إلى جانب القيادة بحذر من أجل الوصول إلى خط النهاية، متوجهاً بالشكر إلى كل من دعمه في مشواره، وأبرزهم والدته وزوجته إلى جانب العديد من أصدقائه.

مشوار الاحتراف

وأضاف أهلي لـ «البيان»: «إن مشوار الاحتراف في رياضة دراجات «الكوادس» بدأ حديثاً، حيث لم يكن يعرف عنها كثيراً رغم أنه كان يهوى رياضة الدراجات منذ الصغر، واستطاع أن يستثمر فترة جائحة كورونا في التعرف عن قرب على هذه الرياضة من خلال التصفح في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأبطال.

وأضاف: شاهدت أحد المتسابقين يقود دراجة من نوع كروز بعجلتين مج هزة للسباقات، وقادني الشغف للبحث عن تفاصيل الرالي الذي شاهدته أثناء التصفح لاكتشف أنه واحد من أكبر الراليات في العالم، حينها اتخذت قراراً بأن يكون هدفي هو المشاركة في الرالي، ووضعت خطة واستعنت بأحد المدربين الأجانب في فترة التدريب والاستعداد من أجل المشاركة عبر دراجة ذات العجلتين.

لكن بسبب تعرض المدرب لحادث تم تأجيل المشروع ثم التقيت مجموعة من الأصدقاء من هواة دراجات «الكوادس» الذين نصحوني بتجربتها، ولله الحمد تمكنت من إحراز نتائج جيدة في أول عام منها التتويج بإحدى البطولات في دبي وحصد اللقب في رالي أبوظبي الصحراوي لعامين على التوالي 2021 و2022».

دراجة مفضلة

قال عبد العزيز أهلي إن ياماها رابتر هي الدراجة المفضلة لديه والتي حقق من خلالها العديد من المراكز المتقدمة في مختلف السباقات التي يشارك فيها، وتحتوي على خزانات وقود إضافية إلى جانب جهاز الملاحة، موضحاً أن عملية تجهيز الدراجة ليست سهلة، وتعتبر من أحد التحديات التي واجهها كون العملية تحتاج إلى شخص متخصص يملك الخبرة الكافية لتجهيزها، لكنه في الأخير استطاع أن يطلب المستلزمات الخاصة بالدراجة من الخارج وتجهيزها حسب ما هو مطلوب في الراليات بالتعاون مع صديقه منصور السويدي.

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