محمد بن ثعلوب: الإمارات جاهزة لاستضافة «أبوظبي للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة أن الإمارات جاهزة لاستضافة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بصالة الجوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، ومساهمة العديد من الجهات.

وقال الدرعي: إن بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية المقبلة للجودو ستكون نموذجية التنظيم، مواصلة للنجاحات الفنية والجماهيرية والإعلامية التي تحققت خلال البطولات العالمية الماضية التي نالت استحسان وإشادة الاتحاد الدولي للجودو..

وأضاف: باب التسجيل سيغلق يوم 15 أكتوبر المقبل، حسب لائحة البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجودو، وتقدمت حتى الآن 50 دولة للمشاركة عبر موقع الاتحاد من بينها 9 منتخبات عربية وهي منتخبات: البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، مصر، المغرب، الجزائر، لبنان وتونس.

ترحيب

وجدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية الترحيب بأسرة الجودو أعضاء الاتحاد الدولي للجودو في بلدهم الثاني..

وقال: في ما يتعلق باستعدادات منتخبنا الأول للبطولة الذي يختتم إعداده الأسبوع المقبل في أرض المعسكرات الدولية للجودو في العاصمة المجرية بودابست قبل التوجه مباشرة عقب فترة الإعداد إلى عاصمة أوزبكستان طشقند للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام هناك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل.

والتي شهدت حتى الآن مشاركة 87 دولة من بينها 8 دول عربية، والتي تضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم وستضم قائمة منتخبنا في تلك البطولة أربعة لاعبين حسب تصنيفهم، وهم طلال شفيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كغم، وجرجوري عمران في تحت 90 كغم، وظافر آرام في تحت 90 كغم، ومحمدوف عمر فوق 100 كغم.

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