انطلاق فعاليات ترايثلون دبي للسيدات 2022 الأحد المقبل

المصدر: وام

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تنطلق الأحد المقبل فعاليات النسخة الخامسة من ترايثلون دبي للسيدات 2022 التي ينظمها نادي دبي للسيدات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمقر النادي بمنطقة جميرا متضمنة منافسات ثلاث رياضات هي السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية.

ويقدم نادي دبي للسيدات لجميع المشاركات فرصة التدريب المجاني على الرياضات الثلاث من خلال توفير بطاقات الدخول المجاني للمتسابقات والسماح لهن بالاستفادة من مرافق النادي في التدريب ورفع لياقتهن البدنية استعداداً للمشاركة في فعالية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق من شاطئ نادي دبي للسيدات بمسابقة السباحة التي تقام في إطار من الخصوصية التامة ومن ثم الانتقال إلى منافسات الدراجات الهوائية والجري التي تقام في المنطقة الواقعة مقابل مقر النادي على امتداد شارع جميرا.

ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة الخامسة من ترايثلون دبي للسيدات ضمن رياضات السباحة الجري والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترا وذلك على ثلاث مستويات هي الجري والجري السريع والمسافة الأولمبية المعتمدة.

وتشمل منافسات المتسابقات في فئة "الجري السريع" السباحة لمسافة 400 متر وركوب الدراجات لمسافة 10 كيلومترات والجري لمسافة 2.5 كيلومتر فيما تتنافس المتسابقات في فئة "الجري" لمسافة 750 مترا سباحة ومسافة 20 كيلومترا للدراجات الهوائية ومسافة 5 كيلومترات جريا وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة و40 كيلومترا للدراجات هوائية و10 كيلومترات جريا.

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