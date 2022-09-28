دبي تستضيف سباق الجائزة الكبرى لليخوت الشراعية

المصدر: وام

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تستضيف دبي للمرة الأولى "بطولة الجائزة الكبرى للإبحار لليخوت الشراعية الحديثة وذلك بميناء راشد يومَي 12 و13 نوفمبر المقبل، بتنظيم "بي أند أو ماريناز"، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وستكون دبي المحطة الجديدة لهذه البطولة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، في منتصف موسمها الثالث هذا العام 2022، والتي يشارك فيها أحدث قوارب هذه الرياضة البحرية من حول العالم.

ومن بعد دبي، سيشهد عام 2023 انتقال مجموعة المتنافِسين إلى سنغافورة وسيدني وكرايستشيرش، قبل إقامة النهائي في سان فرانسيسكو الأمريكية خلال شهر مايو المقبل.

وكانت المرحلة السابقة من البطولة قد اقيمت في قادش بالأندلس وشهدت منافسات حامية أسفرت عن وصول كونتان دولابيير قائد الفريق الفرنسي إلى الصدارة بفارق ثلاث ثوان فقط على فريق جيمي سبيتهيل الأمريكي ليحقّق بذلك النصر الأول لفريقه في البطولة.

وتعليقاً على مجريات السباق، قال جيمي سبيتهيل، قائد وملّاح الفريق الأمريكي: " نحن مصمِّمون على إبقاء هذا الزخم قائماً، ومن الرائع فعلاً أن نكون الآن على مقربة أكثر من المجموعة المتصدِّرة، إذ أردنا أن نخطو خطوة إضافية للأمام قبل بطولة دبي التي ستكون أول سباق في الشرق الأوسط، وهو أمر مشوّق جداً بالنسبة لنا جميعاً." ومن جانبه قال طوم سلينجزباي، قائد وملّاح الفريق الأسترالي: "نحن نتطلّع بحماس للسباق الشيّق الذي سيقام في مدينة دبي فأنا شخصياً لم أُبحر هناك سابقاً، لكني أعتقد أن البطولة ستكون رائعة وسننتظر ما ستحمله الظروف المختلفة لنا."

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