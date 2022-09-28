أنس جابر تواجه البريطانية رادوكانو في اليوم الأول لبطولة مبادلة للتنس

المصدر: وام

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أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة التونسية أنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً في منافسات النسخة الجديدة من البطولة، والتي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل.

وأصبحت أنس جابر أول لاعبة عربية تصل لنهائي إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عندما بلغت نهائي بطولة إنجلترا المفتوحة /ويمبلدون/ ثم كررت هذا في أمريكا المفتوحة /فلاشينج ميدوز/ .

وتُواجه أنس جابر اللاعبة إيما رادوكانو، المصنفة الأولى في بريطانيا ضمن فعاليات اليوم الأول للبطولة، التي تنطلق في 16 ديسمبر المقبل.

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