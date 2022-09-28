بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تنطلق السبت في أبوظبي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو يومي السبت والأحد المقبلين في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتستقطب البطولة مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلا عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها.

وتمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية القادمة مثل جولات جراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تجسد هذه البطولة القارية المهمة لفئة المحترفين التعاون القائم بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من البطولات العالمية التي تستقطب ألمع نجوم البساط العالميين، بما ينسجم مع خططنا التي تستند إلى رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي كموطن للجوجيتسو ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة".

وأضاف: "نحن على بعد أسابيع معدودة من انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فيما يحرص المشاركون فيها على الوصول إلى معدلات الجاهزية التي تؤهلهم للمنافسة على أعلى المستويات، لذلك تعتبر بطولة آسيا للمحترفين منصة مثالية لهم لتحقيق هذه الغاية خصوصا أنها تمتلك جميع المواصفات الفنية المطلوبة".

بدوره قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP : "تستكمل بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو سلسلة بطولات الرابطة حول العالم والتي تقام 5 جولات منها داخل الدولة خلال موسم 2022، أمّا ما يميز هذه البطولة هو دورها المؤثر في تعزيز تصنيف اللاعبين المعتمد وتأهيلهم لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح البطولة 1400 نقطة تصنيفية للفائزين بالمراكز الأولى".

وتشهد فعاليات اليوم الأول من البطولة تنافس فئات الناشئين والشباب والأساتذة للرجال والسيدات، وتنطلق في اليوم التالي منافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق، والمحترفين من حملة الحزام البنفسجي والبني والأسود.

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