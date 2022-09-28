مناقشة أجندة المنتخبات في اجتماع «الكرة النسائية» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استعرض فريق العمل الفني لكرة القدم النسائية أمس أجندة المنتخبات الوطنية النسائية، التي تتضمن برامج استعدادات منتخبات الناشئات والشابات ومنتخب السيدات للمشاركات الكروية المقبلة، وذلك اجتماعه الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور حورية الطاهري رئيس فريق العمل، ونورة المزروعي، وحمدة الشامسي، ومحمد سرور، وعبدالرزاق الكعبي، أعضاء الفريق.

كما استعرض الاجتماع تشكيل فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً في الاجتماع السابق للجنة كرة القدم النسائية، ومهام وواجبات الفريق خلال الموسم الرياضي 2022-2023.

وناقش الاجتماع مسابقات كرة القدم النسائية للموسم الرياضي الحالي، وتحديد التوقيتات الأنسب لانطلاق منافساتها، كما تم التطرق لبرنامج الدورات التدريبية وورش العمل للمدربات وإداريات كرة القدم، ضمن خطط لجنة كرة القدم النسائية التي تستهدف عملية تطوير الكرة النسائية في دولة الإمارات، ومواصلة اكتشاف مواهب جديدة لزيادة أعداد المنتسبات للعبة.

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