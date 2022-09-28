بسبب الخسائر المتكررة.. مشاجرة عنيفة بين لاعبات مالي والاتحاد الدولي يتدخل (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتح الاتحاد الدولي لكرة السلة تحقيقاً، في الشجار الذي حدث بين لاعبات منتخب مالي، بعد الخسارة أمام منتخب صربيا في بطولة كأس العالم لكرة السلة (سيدات)، أول أمس الإثنين.

واشتبكت لاعبات مالي مع بعضهن البعض في المنطقة المختلطة، بعد الخسارة 81/68 في ملعب سيدني الأولمبي، وهو ما أظهره مقطعاً فيديو قصير شوهد على نطاق واسع عبر الإنترنت، تقوم فيه سليماتو كوروما بتوجيه ثلاث لكمات على الأقل إلى زميلتها كاميتي إليزابيث دابو.

وأكد الاتحاد الدولي للسلة أنه ينظر في المشاهد غير المقبولة، وذكر البيان: "أقر الاتحاد الدولي للسلة، بوقوع مشاجرة بين لاعبات مالي في المنطقة المختلطة، عقب مباراة صربيا ومالي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للسيدات 2022".

وأضاف: "عقب الواقعة، فتح الاتحاد الدولي للسلة تحقيقاً، وبمجرد انتهاء التحقيق سيقرر الاتحاد الدولي للسلة الإجراءات التأديبية التي ستتخذ".

وعقب تلك الواقعة قدمت اللاعبتان اعتذارهما بعد اشتباكهما، وظهرت اللاعبتان في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بعد خسارة مالي مباراتها الأخيرة في البطولة أمام كندا 88/65، وقدما اعتذارهما.

وقالت دابو التي جلست إلى جانب زميلتها: "نحن هنا للاعتذار عن الصورة التي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن نيتنا، شعرنا بالإحباط بسبب الخسارة ونحن هنا للاعتذار لعائلة كأس العالم، وللتعبير عن أسفنا".

ووصف المدرب خواكين بريزويلا الشجار بأنه "حادث مؤسف"، مضيفاً: "لاعبتان مهمتان لدينا، وعلى الرغم من أنه كان حادثاً مؤسفاً، إلا أنهما كانتا تأملان بلعب كرة سلة على مستوى أعلى".

ويقبع منتخب مالي في قاع المجموعة بعد خسارة مبارياته الخمس، عقب تأهله لكأس العالم للمرة الثانية كبديل متأخر لمنتخب نيجيريا الذي أنسحب بسبب صعوبات إدارية تتعلق بالرياضة في بلادها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز