«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» إبهار عابر للقارات

المصدر: عواصم - وام

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واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تألقها في تنظيم الفعاليات الناجحة في أماكن عدة بالتزامن، وأقامت 5 بطولات في 5 قارات مختلفة في غضون 48 ساعة. وشهد يوما 24 و25 سبتمبر الجاري جولات بروكسل وشيكاغو وسول وبرازيليا ولواندا بأنغولا ضمن بطولة الدوري الدولي، لتعزز رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مكانة العاصمة أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو كأكبر مطور للعبة في العالم.

وأصبحت إقامة هذه الجولات الـ5 في آن واحد شهادة نجاح جديدة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وقدراتها التنظيمية، خصوصاً وأنها دأبت على تنظيم هذه الفعاليات المتزامنة في أكثر من مناسبة سابقة، لكنها قدمت مزيداً من الإجادة هذه المرة بتنظيم الجولات الخمس في 5 قارات مختلفة ليكون النشاط والنجاح في كل أنحاء العالم.

كما حرصت الرابطة خلال الفترة الماضية أيضاً على إقامة دورات تأهيل للحكام في «مصر» تمهيداً لإقامة العديد من الفعاليات والبطولات التي ستنظمها الرابطة الموسم المقبل، وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام جمهورية مصر العربية لخارطة البطولات الدولية التي تنظمها الرابطة.

هدف

وأكد طارق البحري أن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع بطولات الرابطة أولاً بأول، وطالب بالتوسع في إقامة البطولات بمختلف القارات لتحقيق المزيد من نشر اللعبة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات، بما يؤهلهم للمشاركة في البطولات القارية والعالمية، وبما يخدم مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لتلك الرياضة التي تسهم في بناء أجيال قوية للمستقبل.

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