دبي وفيدرر حكاية عشق عمرها 20 عاماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يرتبط روجيه فيدرر أسطورة التنس العالمي بحكاية عشق مع دبي بدأت منذ 20 عاماً، عندما زارها للمرة الأولى للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس في 2002.

لكن هذه العلاقة توطدت أكثر فأكثر عندما فاز «المايسترو» بأول ألقابه في دبي في 2003 على حساب التشيكي جيري نوفاك، وواصل هيمنته على البطولة محققاً رقماً قياسياً في الفوز بـ8 ألقاب ووصوله إلى النهائي 10 مرات.

وتعددت زيارات فيدرر لدبي سواء للسياحة والاستجمام أو للمشاركة في بطولات التنس، وكذلك من أجل الاستعداد لموسم التنس قبل أن يدفعه انبهاره وعشقه لدبي إلى شراء شقة فاخرة بمنطقة مارينا والإقامة بها لفترات طويلة، وكان الأسطورة لعب الأسبوع الماضي آخر مبارياته في عالم الكرة الصفراء قبل الاعتزال.

بيته الثاني

وأكد صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن علاقة فيدرر بدبي تتجاوز كل الحدود، حتى إنه يعتبرها بيته الثاني بعد سويسرا، حيث يقضي بها فترات طويلة على مدار العام.

مشيراً إلى أنه في 2019 قضى الأسطورة أكثر من 200 يوم في دبي، وأضاف: نعتبر فيدرر أيقونة سوق دبي الحرة للتنس، إنه أكثر لاعب مشاركة في البطولة وأكثر لاعب حصل على لقبها 8 مرات، ولطالما شكل أحد أبرز عوامل النجاح وأسهم في إشعاعها العالمي.

وأوضح تهلك أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس كانت تسجل أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري بفضل فيدرر المحبوب من الجنسيات كافة، مشيراً إلى أن مشاركة فيدرر في البطولة لا تجذب الجماهير المقيمة في الإمارات فقط، بل إن هناك العديد من الجماهير الذين يأتون من عدة دول أوروبية ومن شرق آسيا لحضور مبارياته في دبي.

وأضاف: بالرغم من تقدمه في العمر فإنه حافظ على شعبيته حول العالم، وهو أحد أبرز الأسماء التي كنا نحرص على مشاركتها في البطولة، لأنه ورقة رابحة وعامل نجاح لأي بطولة في العالم، وبفضل عشقه لدبي كان فيدرر حريصاً بدوره على المشاركة المستمرة معنا، وخلال الـ20 عاماً الأخيرة تواجد ما لا يقل عن 15 مرة في بطولة دبي، وفاز باللقب 8 مرات، وبلغ النهائي 10 مرات، في إنجاز غير مسبوق.

حضور

وأكد تهلك أن دبي كانت حاضرة بقوة في مسيرة فيدرر الحافلة بالإنجازات، حيث فاز بأول لقب في دورة مدينة ميلانو الإيطالية عام 2001، التي كانت ملكيتها تعود لسوق دبي الحرة، كما أحرز اللقب رقم 100 في مسيرته الاحترافية في دبي عندما تغلب في المباراة النهائية في نسخة 2019 على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وكشف تهلك عن أن أكثر المباريات إثارة في تاريخ بطولة سوق دبي الحرة للتنس كان فيدرر طرفاً فيها، خاصة التي جمعته بالمصنف الأول على العالم سابقاً الأمريكي أندريه أغاسي، والنمساوي توماس موستر، ونهائي 2006 الذي جمعه بغريمه الإسباني رافائيل نادال، ونهائي 2015 مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأضاف: لا يختلف اثنان على أن فيدرر شكّل دائماً علامة فارقة في تاريخ التنس العالمي وأحد أفضل اللاعبين لكل الأوقات، وهو أيضاً أيقونة بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبفضل مشاركته المستمرة نجحنا في أن نكون من أفضل البطولات في العالم، لذا نحن ممتنون له بالكثير، ونشكره على كل ما قدمه لنا، وسنحرص على دعوته ليكون ضيف شرف في النسخة المقبلة.

وتابع: يبادلنا فيدرر الشعور نفسه، وتحتل بطولة دبي مكانة مميزة في قلبه، ودائماً ما يقول إنه يشعر أنه في بيته، لذا يحرص على الاحتفال بأعياد الميلاد في دبي، ما يترجم العلاقة الوطيدة والخاصة التي تر

بطه معها.

وأوضح مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن فيدرر لم يكن يفرض شروطاً مالية كبيرة للمشاركة في البطولة عكس العديد من اللاعبين الآخرين، وهذا بسبب حبه وعشقه الكبير لدبي، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العالمية عقدت شراكتها مع فيدرر في دبي، مثل «رولكس» و«مرسيدس».

وقال تهلك إن فيدرر قام بالعديد من الحملات الترويجية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، أبرزها المباراة الاستعراضية الشهيرة التي تحدثت عنها مختلف وسائل الإعلام العالمية عندما لعب مع أندريه أغاسي على مهبط الطائرات بفندق برج العرب في عام 2005.

وكان فيدرر صرح عندما توج بلقب النسخة 27 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس في 2019، وهو اللقب الذي يحمل رقم 100 في مسيرته، أنه يعشق اللعب في دبي، وأنه يعتبرها بيته.

وحصل النجم السويسري على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس أعوام 2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 و2015، و2019.

علامة فارقة

قال روجيه فيدرر: لطالما شكلت دبي علامة فارقة في مسيرتي وإنجازاتي، ومن بين الألقاب التي أعتزّ بها في مشواري لقب بطولة ميلان 2001 التي تعود ملكيتها لسوق دبي الحرة، أنا محظوظ بالجماهير الكبيرة التي تساندني في دبي في كل مرة أشارك فيها هنا، وأعتز كثيراً بسلسلة النجاحات التي حققتها طيلة السنوات الماضية، وسعيد للغاية بالاحتفال باللقب رقم 100 في دبي.

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