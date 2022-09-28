قناة دبي تحتضن بداية موسم قوارب التجديف الأحد

المصدر: دبي - البيان

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تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية يوم الأحد المقبل انطلاقة الموسم الـ27 لمنافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي يحتضنها وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.

ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم غير محطة من أجل نشر هذه الفئة على أوسع نطاق وتشجيع أبناء الدولة والمهتمين بها على ممارستها إذ أضاف الكثير من الشروط التي تسهل المشاركة وخاصة في الفئة المفتوحة التي أطلقها الموسم الماضي المرة الأولى في تجربة متفردة حققت النجاح المطلوب لتكون بحلة جديدة هذا الموسم من أجل استقطاب المهتمين والرعاة للمشاركين.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التنسيق مع الشركاء والداعمين من أجل إنجاح التظاهرة المرتقبة التي تأتي في فاتحة منافسات بطولة دبي التي تؤهل للمشاركة في شوط كأس آل مكتوم أغلى بطولات التجديف والذي سيقام في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

400

ومن المنتظر أن تجمع التظاهرة الكبيرة يوم الأحد ما يزيد على 400 فرد من بين ملاك ونواخذة و(سكونيين) وبحارة (جريرة) يتنافسون على المراكز الأولى في الشوطين الرئيسين الأول للقوارب المحلية والثاني شوط الفئة المفتوحة والمخصص لقوارب الشركات والمؤسسات، إضافة إلى قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والذين يحرصون كل موسم على المشاركة في الفعاليات.

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