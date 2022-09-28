«الرياضات الإلكترونية» يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن اعتماد تشكيل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المدرب إبراهيم يوسف الخوري، وعضوية كل من محمد عبدالرحمن مسؤولاً عن المنتخبات الوطنية وحمد عبد الملك مسؤولاً عن المسابقات ومحمد مبارك عبدالله مسؤولاً عن الحكام.

ووافق الاتحاد خلال اجتماعه برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم، المقرر إقامتها في مدينة بالي الإندونيسية، وكذلك بطولة الاتحاد العالمي GEG في إسطنبول، إضافة للموافقة على مبادرة الرياضات الإلكترونية للأطفال والمقدمة من شركة أي سبورت مانجمنت.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وأعضاء مجلس الإدارة بالنتائج والمكتسبات الفنية التي تحققت من خلال مشاركة المنتخب الوطني للرجال في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية بالرياض، وتحقيق المنتخب للميداليتين الفضية والبرونزية في المنافسات.

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