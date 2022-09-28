مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز «غلوب سوكر» 17 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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سيكون عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على موعد مع أهم نجوم اللعب والتدريب والإدارة في كرة القدم العالمية أثناء حفل النسخة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الثالثة عشرة لجوائز «دبي غلوب سوكر» يوم الخميس 17 نوفمبر المقبل، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

حيث سيجتمع نجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصناع قرار مع نخبة من المشاهير والضيوف في مدينة جميرا المتألقة لمتابعة الحدث الذي سيتم بثه للمشاهدين في مختلف دول العالم.

وسيتضمن الحدث جلسة حول خطط اللعب وكيفية تحقيق الانتصارات بمشاركة مدربين عالميين يتم الإعلان عنهم لاحقاً، فيما سيتم في الحفل تكريم أفضل لاعبي كرة القدم في حفل جوائز دبي غلوب سوكر، حيث سيتم منح جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة أفضل نادي رجال وسيدات على حد سواء، وجائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك.

وجائزة مارادونا لأفضل هداف، إلى جانب جائزة أفضل مدرب وجائزة أفضل وكيل لاعبين وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب وجائزة أفضل مدير رياضي وأفضل رئيس رياضي.

ويواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي دوره كمنصة عالمية في تطوير كرة القدم وتسليط الضوء على تجارب أهم اللاعبين والمدربين وقادة الأندية في مختلف المجالات من أجل التعرف على التجارب العالمية الناجحة وتكوين نموذج يناسب أندية دولة الإمارات ويشكل مصدر تحفيز وإلهام لجميع العاملين في مجال كرة القدم.

فيما تواصل جائزة دبي غلوب سوكر منذ إطلاقها في العام 2010 تقديم فئات جديدة للجوائز التكريمية، مما يعكس تطور صناعة الرياضة وتنوع جاذبيتها العالمية. تماشياً مع هذا التقليد، وستشهد دورة العام 2022 إضافة فئات جوائز جديدة إلى تشكيلة هذا العام 2022.

مع إضافة جائزة CNN Off The Pitch التي تكرم إنجازات فردية أو نادي رياضي أو إحدى منظمات كرة القدم التي تعكس أثراً إيجابياً على المجتمع الأوسع أو الثقافة أو العمل الخيري أو كنموذج يحتذى به للآخرين. ستمنح جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ، والتي ستكرم اللاعبين الشباب الذين سجلوا نجاحات مميزة في الموسم الماضي بأدائهم المذهل.

جوائز جديدة

وفي إصدار جديد خاص لعام 2022، ستكرم جوائز دبي غلوب سوكر الرقمية أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي في كرة القدم. ويتم تقديم الجوائز من قبل 433، الشريك الرقمي لجوائز دبي غلوب سوكر هذا العام، وهي كالتالي:

أفضل لاعب كرة قدم في فئة الرياضات الإلكترونية، وأفضل صانع محتوى كرة القدم على منصة تيك توك، وأفضل صانع كرة قدم على منصة يوتيوب، وأفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل صحافي متخصص في مجال كرة القدم.

تصويت

سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لجميع فئات الجوائز وبدء التصويت في 20 أكتوبر، فبعد النجاح الذي تحقق في العامين الماضيين، ستتاح الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاختيار المرشحين المفضلين لديهم في بعض الفئات من خلال تصويت الجمهور.

وفي هذا الخصوص، تعاونت جوائز دبي غلوب سوكر مع منصة تفاعل المعجبين mySPORT by Emerce.

حيث سيتمكن المعجبون من التصويت أثناء المشاركة في برامج حوارية على الهواء مباشرة مع المضيفين والمؤثرين وأساطير اللعبة وغيرهم من المعجبين. من الجدير ذكره أنه في دورة العام الماضي من جوائز دبي غلوب سوكر، تم استقبال أكثر من 15 مليون صوت من عشاق كرة القدم من أكثر من 210 دول ومنطقة حول العالم.

وسيتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور المشجعين ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة من المدربين الرياضيين والمدراء التنفيذيين ورؤساء الأندية في عالم كرة القدم.

منصة عالمية

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «منذ انطلاق مؤتمر دبي الرياضي عام 2006 ثم إطلاق جائزة دبي غلوب سوكر في عام 2010 أصبح الحدث منصة عالمية يتم فيها تسليط الضوء على واقع ومستقبل كرة القدم في دولة الإمارات والعالم .

وكذلك على التجارب الاحترافية في كيفية تكوين النماذج الناجحة على مستوى اللعب والتدريب وبناء الفرق وتأسيس الأكاديميات وفق أحدث النماذج الاحترافية.

وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين يستعرضون أهم التحديات وكيفية مواجهتها والنجاح في تحقيق الإنجازات، كما يتم تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية وإضافة فئات جديدة في كل عام بما يتناسب مع النمو الذي يشهده عالم كرة القدم وظهور أنشطة عدة تدعم هذا القطاع وأصبحت جزءاً أساسياً فيه، وسيكون حدث هذا العام حافلاً بالجديد الذي سيكون إضافة مهمة لجهودنا المشتركة في تطوير كرة القدم».

من ناحيته قال توماسو بندوني، الرئيس التنفيذي لجوائز دبي غلوب سوكر قائلاً: «منذ إطلاق جوائز دبي غلوب سوكر عام 2010، واستمرار نجاح شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي التي استمرت 13 عاماً، نود أن نعبر عن سرورنا في تطور هذه الجوائز والوصول إلى جمهور عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

لقد منحتنا دبي باستمرار امتياز الاحتفال بكرة القدم وتقدير المحترفين الذين يعملون بشغف باسم هذه الرياضة، ويشرفني أن نواصل إقامة حدثنا المرموق في دبي خلال السنوات المقبلة».

رعاية

وتفخر جوائز دبي غلوب لكرة القدم لهذا العام بالترحيب بالجهات الراعية الجديدة لنسخة جوائز هذا العام وهم: Power Horse و El Mathe.

والترحيب بعودة إلى الداعمين الرئيسيين على مدى سنوات وهم: TikTok و Emirates و Perrelet و Ora Developers و Abu Dhabi Media و Waldorf DIFC و Waldorf Palm Jumeirah. وترحب بالشركاء الإعلاميين لهذه الدورة وهم: CNN و 433 و Marca و Sky و LaPresse و Eurosport و SportBusiness و 90 Kora.

وسيتم بث جوائز دبي غلوب سوكر مباشرة عبر الأقمار الصناعية والبث المباشر في جميع أنحاء العالم. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات والإعلانات قبل نسخة 2022 من جوائز دبي غلوب سوكر من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

17

خلال النسخة الثانية عشرة من جوائز «دبي غلوب سوكر» العام الماضي، في 27 ديسمبر 2021، تم منح ما مجموعه 17 فئة من الجوائز خلال الحفل، الذي شهد تكريم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني الفرنسي، وتسليمه جائزة أفضل لاعب لعام 2021. كما شهد الحفل تكريم نادي تشيلسي الإنجليزي وتسليمه جائزة أفضل نادٍ للرجال لعام 2021.

وكانت جائزة أفضل لاعبة لعام 2021 في فئة السيدات من حصيلة لاعبة الوسط الإسبانية وقائدة الفريق ألكسيا بوتيلاس، التي تسلمت أيضاً جائزة أفضل نادي سيدات نيابة عن ناديها برشلونة. وفاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي منصة تيك توك وجائزة مارادونا لأفضل هدّاف.

قائمة جوائز «غلوب سوكر»

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