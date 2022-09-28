شرطة دبي تحصل على درع التفوق الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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نيابة عن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تسلم اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور اللواء متقاعد خالد شهيل، درع التفوق الرياضي العام، من العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، أمين عام وزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، الذي توجت به القيادة العامة لشرطة دبي في بطولة اتحاد الشرطة الرياضي لموسم 2022-2021، وذلك بعد تحقيق منتخبها المركز الأول بـ 142نقطة.

وثمّن اللواء أحمد رفيع خلال فعاليات التسليم جهود وزارة الداخلية في الارتقاء بمستوى البطولات الرياضية الشرطية. وأكد اللواء رفيع أن حصول شرطة دبي على درع التفوق الرياضي العام هو ثمرة لدعم معالي القائد العام لشرطة دبي، الذي أسهم في رفع الروح المعنوية للفرق الرياضية لشرطة دبي، وتحفيزهم على تحقيق مزيد من النجاحات والأرقام في البطولات المحلية.

ومن جانبه، قال العميد علي خلفان المنصوري: «إن الحصول على درع التفوق العام إنجاز يضاف إلى الإنجازات الرياضية لشرطة دبي».

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